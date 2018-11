Dax gibt vor G20-Gipfel nach

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem mit Spannung erwarteten G20-Gipfel an diesem Wochenende haben sich viele Anleger an die Seitenlinie zurückgezogen. Der Dax sank am Freitag bis zum Mittag um 0,50 Prozent auf 11.241,39 Punkte. Zeitweise fiel er gar mit 11.211 Zählern auf den tiefsten Stand der Woche zurück.