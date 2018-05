Dax hält sich knapp über 13.000 Punkten

Es ist Feiertag in Deutschland, es wird aber gehandelt. Nach zwei vollen Tagen in der Berichtssaison gab es bei den Unternehmen kaum Neuigkeiten. Einige Studien von Analysten sorgen gleichwohl für Bewegung bei Einzelwerten. Am Nachmittag könnten Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA Beachtung finden.

Für den MDax ging es um 0,15 Prozent auf 26.721,49 Punkte hoch. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gewann 0,14 Prozent auf 2777,30 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank indes um 0,28 Prozent auf 3559,91 Punkte.

Der US-Aktienmarkt hatte zur Wochenmitte merklich zugelegt. Auch in Asien gab es Gewinne. Die geopolitischen Spannungen ließen zum Teil wieder etwas nach. Den US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran sahen viele Händler eingepreist. Zudem zeigte US-Präsident Donald Trump vor einem geplanten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Zuversicht. Im Nahen Osten blieb die Lage aber angespannt.

Topwert im Dax waren die Papiere von Merck KGaA mit plus 1,7 Prozent auf 83,50 Euro. Die Citigroup hatte sich positiv zu dem Pharma- und Chemiekonzern geäußert. Die Siemens-Aktien bauten ihren starken Vortagesgewinn auf Platz zwei um weitere 1,5 Prozent aus.