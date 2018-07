Dax im Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Das Auf und Ab an den Aktienmärkten hat sich an diesem Donnerstag fortgesetzt. Der Dax, den der Handelskonflikt zwischen den USA und China am Vortag noch stark unter Druck gesetzt hatte, erholte sich am Nachmittag um 0,50 Prozent auf 12 479,14 Punkte.