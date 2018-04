Dax kraftlos nach jüngster Erholung

Börse in Frankfurt

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist ins Stocken gekommen. Der Dax beendete den Handel am Donnerstag mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 12.567,42 Punkte. Bereits am Vortag hatte er sich kaum vom Fleck bewegt.