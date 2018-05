Dax lässt 13.000-Punkte-Marke vorerst hinter sich

Zuletzt behauptete der deutsche Leitindex einen Kursgewinn von 0,31 Prozent auf 13 036,98 Punkte. Während der schwache Euro den Dax stützt, gibt es weiterhin Gegenwind durch politische Risiken sowie die steigenden Anleiherenditen in den USA.

Die anderen deutschen Indizes präsentierten sich am Donnerstag ebenfalls freundlich: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,55 Prozent auf 26.763,64 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,29 Prozent auf 2789,95 Zähler vorrückte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent auf 3574,20 Punkte hoch.

Beim Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA hatten die Anleger auch ohne Geschäftsresultate Grund zur Freude: Ermutigende Zwischenergebnisse aus einer Lungenkrebsstudie zum Mittel Tepotinib bescherten den Aktien einen Kurssprung von 5 Prozent und den Spitzenplatz im Dax.

Im MDax gehörten die zuletzt gebeutelten Ceconomy-Titel mit plus 4,85 Prozent zu den Favoriten der Anleger. Der Elektronikhändler machte im zweiten Geschäftsquartal operativ weitere Fortschritte. Für Index-Spitzenreiter Leoni ging es um weitere 5,46 Prozent bergauf.

Der Medienkonzern RTL erlitt hingegen einen Kursrutsch von 8,33 Prozent. Der starke Euro machte zu Jahresbeginn den Großteil des Wachstums im operativen Geschäft zunichte, so dass der Umsatz stagnierte. Zudem klammert das Unternehmen bei der bestätigten Umsatzprognose für 2018 jetzt die möglichen Folgen von Währungsschwankungen aus.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1798 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1784 (Dienstag: 1,1883) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8486 (0,8415) Euro. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,42 Prozent am Vortag auf 0,43 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 139,55 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,06 Prozent auf 158,00 Punkte.