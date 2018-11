Dax leicht im Minus - Brexit-Sorgen dominieren

Die Furcht vor unabsehbaren Folgen eines «No-Deal-Brexit» - also eines Brexits ohne Vertrag - hielt den Leitindex in Schach.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, verlor 0,24 Prozent auf 23.700,89 Punkte. «Der Brexit hat den Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union als Belastungsfaktor Nummer eins abgelöst», stellte Marktexperte Christian Henke vom Broker IG fest.

Die trübe Stimmung in der weltweiten Halbleiterbranche färbte am Freitag auch auf Infineon ab. Die Papiere des Chipkonzerns verloren 2,98 Prozent und waren damit das Schlusslicht im Dax. Am Vorabend hatten aus dem Chipsektor die US-Konzerne Nvidia und Applied Materials mit ihren Ausblicken für Ernüchterung gesorgt. Dies passt ins negative Branchenbild, nachdem zuletzt bereits die Apple-Zulieferer Lumentum und AMS ihre Prognosen gekappt hatten. Im New Yorker Handel fielen Nvidia-Papiere um fast 18 Prozent. Anteile von Applied Materials sanken um knapp 2 Prozent.

Nach Aussagen von Volkswagen-Chef Herbert Diess gaben die Aktien des Autobauers deutlich nach. Sie rutschten beim Kurs von 142,60 Euro auf den tiefsten Stand seit Ende Oktober und gingen mit minus 2,52 Prozent auf 143,92 Euro ins Wochenende. Marktteilnehmer begründeten die Kursschwäche mit Diess' Einschätzungen zur operativen Marge. Der Manager sieht sie auch in den kommenden Jahren bei rund 7 Prozent. Es sei aber sehr harte Arbeit, diese zu erreichen.

Bester Dax-Wert waren die Papiere der Deutschen Börse mit plus 4,19 Prozent.

Mit plus 3,10 Prozent waren im MDax die Anteile von Morphosys weit vorne. Das Biotechnologie-Unternehmen und sein chinesischer Partner I-Mab arbeiten bei einem Wirkstoff für die Krebsimmuntherapie zusammen.

Im SDax sackten die Papiere von Aumann nach Quartalszahlen um 8,02 Prozent ab.

Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gab um 0,30 Prozent auf 3180,74 Zähler nach. Moderat im Minus schlossen auch der Cac-40 in Paris und der FTSE 100 in London. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsschluss in Europa leicht im Plus.

Am Rentenmarkt legte die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent zu. Der Rentenindex Rex verlor 0,07 Prozent auf 141,18 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,02 Prozent auf 160,67 Zähler. Der Euro stieg über 1,14 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1346 (Donnerstag: 1,1305) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8814 (0,8846) Euro gekostet.