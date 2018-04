Dax mit leichten Gewinnen dank positiver Daten aus China

Das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt legte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent zu. Für das Gesamtjahr strebt die Regierung in Peking einen Wert von «rund 6,5 Prozent» an.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann am Dienstag 0,42 Prozent auf 25 646,00 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 0,53 Prozent auf 2621,45 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte vergleichbar zu.

Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel mahnte dennoch zur Vorsicht: «Die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen ist durch die jüngsten Entwicklungen in Syrien nach wie vor eklatant vorhanden.»

Die Anteilsaufstockung an Bayer durch den Investor Temasek über eine Kapitalerhöhung kam bei Anlegern gut an - die Aktie gewann als bester Dax-Wert am Morgen 1,6 Prozent. Der aus Singapur stammende Staatsfonds wird 31 Millionen neue Papiere für insgesamt 3 Milliarden Euro kaufen. Der Anteil Temaseks an dem Pharma- und Agrarchemiekonzern soll dadurch auf 4 Prozent steigen.

Keinen Anlass zur Freude hatten Aktionäre von Drägerwerk und der Deutschen Beteiligungs AG. So sackten die Papiere des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns im TecDax um mehr als 12 Prozent auf das tiefste Niveau seit Ende 2016 ab. Grund: Dräger ist nach einem durchwachsenen Jahresstart in Sachen Profitabilität etwas skeptischer geworden.

Die Deutsche Beteiligungs AG nannte Details zur bereits bekannten Gewinnwarnung. Das Konzernergebnis werde wohl zwischen 10 und 20 Prozent unter dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre liegen, den das Unternehmen mit 43 Millionen Euro angibt. Zuvor war das Unternehmen von einem Anstieg um mehr als 20 Prozent ausgegangen. Die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG verloren rund 5 Prozent.