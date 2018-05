Dax mit leichter Erholung

In den vergangenen beiden Tagen hatte er angesichts der politischen Krise in Italien rund 2 Prozent eingebüßt. Die Sorgen um Italien haben sich ein wenig gelegt, die am Vortag eingebrochenen Kurse der Staatsanleihen des Landes erholten sich am Morgen ebenfalls etwas.

Wenig verändert zeigten sich die Nebenwerte: Der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg leicht um 0,02 Prozent auf 26.284,20 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gab um 0,18 Prozent auf 2775,59 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,10 Prozent auf 3431,47 Zähler vor.