Dax nach Vortagesplus wenig bewegt - SDax auf Rekordhoch

Börse in Frankfurt

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger nach den deutlichen Vortagesgewinnen am Freitag zurückgehalten. Der Dax büßte bis zum frühen Nachmittag 0,20 Prozent auf 13.088,33 Punkte ein, nachdem er am Donnerstag die psychologisch wichtige Hürde von 13.000 Punkten klar hinter sich gelassen hatte.