Dax nach deutlichem Vortagesplus im Minus

Der Dax hat den Rückwärtsgang eingelegt und im frühen Handel 0,40 Prozent auf 11.419,16 Punkte verloren. Am Montag war der Leitindex über die Marke von 11.400 Punkten gesprungen und hatte letztlich 1,85 Prozent gewonnen.

Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen sank am Dienstag um 0,18 Prozent auf 23.725,91 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,3 Prozent ein.

Händler begründeten die Verluste mit negativen Vorgaben der Tokioter Börse sowie einer Nervosität der Anleger vor dem Brexit-Showdown im britischen Parlament. Dort wird ab diesem Dienstag über das mit Brüssel ausgehandelte, sehr umstrittene Abkommen debattiert und am 11. Dezember abgestimmt.

Mit Spannung dürften Anleger am Dienstag auf das Treffen deutscher Autobosse mit hochrangigen US-Regierungsvertretern in Washington schauen. Am Vortag hatten die Kurse der Autohersteller nach dem «Waffenstillstand» im US-Handelsstreit mit China kräftig zugelegt. Aber auch wegen der US-Absatzzahlen deutscher Autobauer sowie einer negativen Analystenstudie stehen Aktien aus dem Fahrzeugsektor im Fokus. So verbuchten die Aktien von Conti, Hella und Schaeffler Abgaben zwischen 1,7 und 3,0 Prozent. Die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen büßten zwischen 1,1 und 1,8 Prozent ein.

Dank der Fusion von Linde und Praxair wird die Aktie des deutschen Gaseherstellers nun auch in den Stoxx-Europe-50-Index aufgenommen. Die Änderung wird zum Handelsstart am 24. Dezember wirksam. Linde-Aktien gewannen an der Dax-Spitze 1,8 Prozent.