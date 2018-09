Dax pendelt weiter um 12 000 Punkte

Börse in Frankfurt

Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Notierungen am Mittwoch leicht angezogen. Mit Rückenwind von der Wall Street stieg der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,26 Prozent auf 12.001,14 Punkte.