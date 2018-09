Dax sackt in Richtung 12.000 Punkte ab

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, gab um 0,60 Prozent auf 26.392,78 Punkte nach und der TecDax büßte 0,90 Prozent auf 2959,51 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,76 Prozent.

Im Dax erholten sich Bayer-Aktien von ihrem zeitweise mehr als dreiprozentigen Minus und gaben am Nachmittag noch um 1,2 Prozent nach. Im bisherigen Jahresverlauf büßten sie dennoch bald ein Viertel an Wert ein.

Größter Verlierer im Dax war die Aktie der Deutschen Telekom mit minus 2,0 Prozent. Zudem gaben RWE, SAP und Covestro um mehr als 1,5 Prozent nach, während Bankenwerte einen Erholungskurs einschlugen. Die Anteile der Deutschen Bank gewannen 1,3 Prozent, die Dax-Spitze nahmen die Commerzbank-Papiere mit plus 4 Prozent ein.

Eine Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg verhalf den Papieren des Spezialmaschinenbauer Aixtron im TecDax zu einem Kursplus von 4,6 Prozent. Die Verluste der vergangenen drei Handelstage machten die Aktien damit wieder wett und erholten sich auch auf Jahressicht.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 141,17 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,10 Prozent auf 162,73 Punkte nach. Der Euro erholte sich wieder von seinen morgendlichen Verlusten und wurde am Nachmittag mit 1,1587 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.