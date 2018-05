Dax stabilisiert sich - Beruhigung in Italien

Er verwies auf ein Ende der Panikverkäufe italienischer Staatsanleihen und eine «relativ erfolgreich» durchgeführte Auktion der festverzinslichen Wertpapiere.

Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,93 Prozent im Plus bei 12.783,76 Punkten. An den vergangenen beiden Tagen hatte er wegen der politisch unsicheren Lage in Italien rund 2 Prozent eingebüßt.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Mittwoch letztlich um 0,29 Prozent auf 26.355,69 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,65 Prozent auf 2798,48 Zähler.