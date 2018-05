Dax startet nahezu unverändert

In Italien könnte eine Neuwahl doch noch abgewendet werden. Der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung schlug am Mittwoch vor, eine Person «mit gleichem Format» wie den vom Staatspräsidenten abgelehnten Paolo Savona für das Finanzministerium zu finden und den Ökonomen auf einen anderen Posten zu setzen. Offen ist jedoch, ob sich die Lega als möglicher Koalitionspartner darauf einlässt. Die politischen Unsicherheiten in dem Land hatten die Aktienmärkte und den Euro zum Wochenbeginn stark belastet.

Etwas besser als der Dax schlugen sich die Nebenwerte-Indizes: Der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,39 Prozent auf 26.458,62 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,47 Prozent auf 2811,52 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,25 Prozent auf 3449,89 Zähler vor.