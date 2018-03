Dax startet schwach in die Woche

Besser als der Dax hielten sich zum Wochenstart die anderen deutschen Indizes: Während der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 25.629,88 Punkten kaum von der Stelle kam, stieg der Technologiewerte-Index TecDax um 0,06 Prozent auf 2681,46 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,72 Prozent auf 3412,50 Punkte.

Am Dax-Ende stachen die Vorzugsaktien von Henkel mit einem Minus von mehr als 3 Prozent negativ heraus. Die Anleger reagierten enttäuscht auf die angekündigten Umsatzrückgänge im Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie mit Kosmetikprodukten, welche Henkel mit Lieferschwierigkeiten in Nordamerika begründete.

Im MDax waren die Anteilsscheine von Talanx mit knapp 3 Prozent Plus einer der Favoriten der Anleger. Der Versicherungskonzern will seine Dividende für das vergangene Jahr deutlicher anheben als von Analysten im Durchschnitt erwartet.

Im Blick standen zudem die Index-Änderungen der Deutschen Börse. So ist nun der Kunststoff-Konzern Covestro in den Dax aufgerückt, während ProSiebenSat.1 in den MDax abstieg. Während das Covestro-Papier knapp 1 Prozent verlor, gab die ProSieben-Aktie minimal nach.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 139,98 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,18 Prozent auf 157,90 Punkte. Der Euro notierte bei 1,2316 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2301 Dollar festgelegt.