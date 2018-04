Dax steigt und schließt über 12 600 Punkten

Am Ende des Tages stand für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,25 Prozent auf 12 612,11 Zähler zu Buche. In der vergangenen Wochen war der Index zum Schlusskurs immer wieder an dieser Marke gescheitert.

Allerdings wollten Börsianer dem Anstieg über 12 600 Punkte auch nicht zuviel Bedeutung beimessen. Denn vor dem Maifeiertag war das Börsengeschehen wie so oft an Brückentagen ruhig und die Umsätze gering. Erst im weiteren Verlauf der Woche, wenn auch wieder etliche Unternehmen Ergebnisse vorlegen, dürfte sich zeigen, ob sich der Dax weiter nach oben arbeiten kann.

Der Index der 50 mittelgroßen Werte MDax stieg um 0,42 Prozent auf 25 967,06 Punkte. Der technologielastige TecDax gab hingegen minimal um 0,01 Prozent auf 2625,60 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 gewann 0,50 Prozent. Der Dow Jones Industrial zeigte sich zum Handelsschluss am deutschen Aktienmarkt ebenfalls etwas fester.

Papiere der Deutschen Telekom waren zwischenzeitlich um mehr als 3 Prozent geklettert, gaben die Gewinne jedoch wieder ab und verloren am Ende 0,31 Prozent. Die Telekom-Tochter T-Mobile US schluckt nun doch den US-Rivalen Sprint - im dritten Anlauf seit 2014. Am Freitag hatte sich dies bereits abgezeichnet und zu Kursgewinnen geführt. Am Montag reagierten Anleger und Analysten hingegen vorsichtig. Vrewiesen wurde auf die hohen Kosten, zudem könnten auch die Wettbewerbshüter der Telekom noch in die Parade fahren.

Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union rückte das Ende der Schonfrist an diesem Dienstag (1. Mai) immer näher. Entsprechende Unsicherheit der Anleger führte bei Thyssenkrupp und Salzgitter zu Abschlägen von 2,26 beziehungsweise 1,75 Prozent. Die EU-Kommission will bis zuletzt versuchen, Zölle für die EU-Mitglieder abzuwenden.

Im TecDax kletterten die Papiere von RIB Software nach Geschäftszahlen um 6,70 Prozent nach oben. Papiere von Aixtron verloren hingegen mehr als 8 Prozent. Seit Donnerstag haben sie damit rund ein Viertel eingebüßt, belastet von einem verhaltenen Ausblick des Zulieferers für die Chip- und LED-Branche auf 2018.

Der Eurokurs gab zu Wochenbeginn auf 1,2069 US-Dollar nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2079 (Freitag: 1,2070) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8279 (0,8285) Euro gekostet. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,39 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,04 Prozent auf 139,85 Punkte. Der Bund-Future legte am Abend um 0,12 Prozent auf 158,79 Punkte zu.