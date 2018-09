Dax steigt wieder in Richtung 12.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer sechstägigen Verlustserie versucht sich der Dax am Freitag wieder zu stabilisieren. Am Vormittag kletterte er wieder vorsichtig in Richtung der 12.000-Punkte-Marke.