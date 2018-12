Dax steuert trotz Gewinnen auf deutlichen Wochenverlust zu

Auf die Bekanntgabe aktueller US-Arbeitsmarktdaten reagierte der deutsche Leitindex positiv. Dennoch deutete sich für den Dax ein Wochenminus von rund 3 Prozent an. Der MDax gewann am Freitag zuletzt 1,64 Prozent auf 22 815,65 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 1,5 Prozent zu.

Diese Woche verlief für die Anleger insgesamt enttäuschend. Nach Entspannungssignalen im US-Handelsstreit mit China war der Dax am Montag zwar zunächst bis auf 11 566 Punkte angesprungen und hatte Hoffnung auf eine Jahresendrally gemacht. Anschließend rutschte er jedoch unerwartet um 7 Prozent ab.

Unter den Einzelwerten standen am Freitag Fresenius-Aktien mit einem Kurseinbruch von rund 16 Prozent im Anlegerfokus. Damit waren sie so günstig wie seit Oktober 2014 nicht mehr. In den vergangenen zwei Monaten haben die Titel nun schon rund 40 Prozent an Wert eingebüßt. Die Papiere der Tochter FMC gerieten in Mitleidenschaft und verloren mehr als 7 Prozent.

Papiere von Adidas reagierten mit einem Kurssprung von 2,8 Prozent auf eine Übernahme im Sportartikelsektor. Eine chinesische Investorengruppe will den finnischen Hersteller Amer Sports (Atomic, Salomon, Wilson) für 4,6 Milliarden Euro kaufen.

SAP-Titel zählten mit einem Plus von 2,4 Prozent zu den größten Gewinnern im Dax. Seit dem Zwischenhoch am vergangenen Montag waren die Papiere der Walldorfer zuletzt um 6 Prozent eingeknickt.

Aktien von Morphosys verteuerten sich um 3,6 Prozent, nachdem das Biotech-Unternehmen positive Therapie-Ergebnisse für den Schuppenflechte-Wirkstoff Guselkumab in Aussicht gestellt hatte.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,03 Prozent auf 141,80 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,09 Prozent auf 163,11 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1398 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1351 Dollar festgesetzt.