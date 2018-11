Dax tritt vor G20-Gipfel auf der Stelle

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem G20-Gipfel am Wochenende ist der Dax am Freitag kaum in Gang gekommen. Im frühen Handel trat der deutsche Leitindex mit 11.299 Punkten auf der Stelle.