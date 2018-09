Dax vor EZB-Sitzung nahezu unverändert

Börse in Frankfurt

Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler

Frankfurt/Main (dpa) - Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) herrscht am deutschen Aktienmarkt Ruhe. Der Dax kam in den ersten Handelsminuten am Donnerstag kaum vom Fleck und notierte zuletzt 0,04 Prozent höher bei 12 036,74 Punkten.