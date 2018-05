Dax wenig bewegt - Autowerte unter Druck

Am Mittwoch hatten unter anderem neu aufgeflammte Befürchtungen im Handelsstreit zwischen den USA und China das Börsenbarometer nach unten gedrückt.

Der Index der mittelgroßen Werte im MDax zeigte sich mit plus 0,09 Prozent auf 26 723,75 Punkte ebenfalls recht orientierungslos. Der Technologiewerte-Index TecDax hingegen stieg um 0,87 Prozent auf 2820,59 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum legte nur moderat zur.

Hierzulande büßten die Autowerte Volkswagen, Daimler und BMW jeweils mehr als 2 Prozent ein, weil US-Präsident Donald Trump Einfuhrzölle auf ausländische Autos prüfen lässt. «Importzölle auf Autos wären ein Alptraum für die deutsche Autoindustrie und würden massive Absatzeinbußen bedeuten», kommentierte dies Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners.

Ebenfalls zu den Schlusslichtern im Dax zählten die Anteilsscheine der Commerzbank mit einem Minus von mehr als 2 Prozent. Die Aktien der Deutschen Bank gaben nur leicht nach. Das Finanzinstitut verschärft mit dem Abbau von Tausenden weiteren Jobs seinen Sparkurs.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Markt und europaweit zählten Chemiewerte. So gewannen die Papiere von BASF rund 1,5 Prozent.

Der Hedgefonds Elliott bestätigte derweil eine Beteiligung an dem Industriekonzern Thyssenkrupp. Der Anteil überschreite dabei zwar zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die meldepflichtige Schwelle, es handele sich aber um eine «signifikante Beteiligung». Thyssenkrupp habe einen erheblichen Spielraum für operative Verbesserungen. Die Anleger goutierten die Aussagen mit einem Plus von gut 1 Prozent. Bereits am Dienstag waren die Papiere nach Spekulationen über einen Einstieg des Investors nach oben geschnellt.

Im MDax wurden 3 Werte mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Es sind dies der Spezialchemiekonzern Evonik, das Immobilienunternehmen TAG Immobilien und der Immobilienfinanzierer Aareal Bank.

An der TecDax-Spitze profitierten die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard mit einem Plus von gut 3 Prozent von positiven Analystenkommentaren. Unter den Favoriten im Kleinwerteindex SDax zogen die Aktien von Jost Werke um mehr als 2 Prozent an. Der Lkw-Zulieferer war überraschend stark in das Jahr gestartet.