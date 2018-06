Euphorie bei Technologiewerten beflügelt Börse

Der deutsche Leitindex bewegte sich zeitweise klar über 12.900 Punkten, dämmte zum Handelsende das Plus aber deutlich ein auf nur noch 0,13 Prozent auf 12 787,13 Punkte. Für den MDax der 50 mittelgroßen Werte ging es um 0,18 Prozent hoch auf 26.688,98 Zähler.

Das Technologiewerte-Barometer TecDax stand mit in der Spitze erreichten 2859 Punkten so hoch wie zuletzt 2001. Im späten Handel ging dem Index dann aber die Puste aus. Er schloss 0,58 Prozent höher auf 2831,70 Punkten. Auch der europäische Branchenindex Stoxx 600 Technology stieg am Dienstag auf ein 17-Jahres-Hoch.