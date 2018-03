Forschen für die virtuelle Welt

Mit dem Verbauen einer Leica-Kamera im Huawei-Gehäuse sind die gemeinsamen Möglichkeiten des traditionsreichen Kameraherstellers aus Wetzlar und des aufstrebenden chinesischen Telefonabbieters offenbar noch lange nicht erschöpft. Zwar hatten beide Unternehmen bereits vor Monaten bei der Präsentation des P9 eine langfristige Partnerschaft angekündigt, dass diese aber in einem gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungszentrum vertieft werden soll, überraschte dann bei der Bekanntgabe der Pläne am Montag selbst Branchenkenner.

Nicht weniger als „wegweisende Zukunftstechnologien“ im Bild- und Videobereich sollen künftig in Wetzlar am „Max Berek Innovation Lab“ von Teams beider Häuser zusammen mit internationalen Hochschulen erforscht und entwickelt werden, kündigte Leica-Mehrheitseigentümer Andreas Kaufmann an.

„In der Zukunft werden über 90 Prozent des Datenverkehrs aus Bildern und Videos bestehen.“

Huawei-Gründer Ren Zhengfei ist überzeugt: „In der Zukunft werden über 90 Prozent des Datenverkehrs aus Bildern und Videos bestehen.“ Mit dem gemeinsamen Zentrum könne Huawei die Partnerschaft mit Leica noch intensiver ausbauen. Als Ergebnis stellte Zhengfei „fortschrittlichste Innovationen im Bereich der Smartphone-Kameras“ in Aussicht. Es geht um die Optimierung der Bild- und Videoqualität, aber auch um Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR, durch Zusatzinformationen erweiterte Realität) – Technologien, die momentan vor allem von der Computerspiele-Industrie gepusht werden. Für Leica sind das naheliegende wie vielversprechende Themen, schließlich steckt in jeder VR-Brille jede Menge Optik.

Standort des neuen Zentrums, welches den Namen des Pioniers der Leica-Objektive, Max Berek (1886–1949), trägt, wird der Leitz-Park III sein, der aktuell am Sitz der Leica Camera AG in Wetzlar gebaut wird. Bis zur Fertigstellung im Jahr 2018 soll eine Interimslösung gefunden werden, teilte eine Leica-Sprecherin auf Anfrage mit. Starten werde die gemeinsame Forschungsarbeit „zügig“, sobald die Teams beider Unternehmen komplett sind. Neue Arbeitsplätze würden entstehen, in welcher Größenordnung könne aber noch nicht gesagt werden, so die Sprecherin.

Geschäftsführer des Max Berek Innovation Labs ist Markus Limberger, seit 2011 Chief Operating Officer im Leica-Vorstand. Er spricht von einer „historischen Chance“. Neben großer Innovationskraft verbinde Leica und Huawei die Verpflichtung zu höchsten Qualitätsstandards.

Auf die persönliche Initiative Kaufmanns und Zhengfeis geht die Idee zur Zentrumsgründung zurück. Die beiden hatten sich bei einem Termin in Shanghai kennengelernt und auf Anhieb blendend verstanden. Kaufmann und Zhengfei teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Visionen, beide führen ihre Unternehmen auch auf eher unkonventionelle Weise. Der ehemalige Walddorflehrer Kaufmann und der der öffentlichkeitsscheue Zhengfei, der regelmäßig seine Geschäftsführer durch die Bereiche rotieren lässt, um der Entstehung allzu behaglicher Komfortzonen vorzubeugen.

Vom Erfolg des P9, dem ersten gemeinsamen Smartphone, hat offenbar nicht nur Huawei profitiert. „Die Leica Camera AG hat darüber weltweit ihre Expertise kommunizieren können. Das hilft uns bei unserer Entwicklungsarbeit, neue Partner kommen auf uns zu“, berichtete die Unternehmenssprecherin. „Smartphones dürfen nicht verteufelt werden“, ist man bei dem Luxus-Kamerahersteller überzeugt. Und davon, dass über das fotografierende Mobiltelefon die Kunden von Morgen heranwachsen. Das Smartphone sei heute für viele junge Leute der Einstieg zur Fotografie, hatte Leica-Vorstandschef Oliver Kaltner lange vor Bekanntwerden der Partnerschaft mit Huawei im Interview mit dieser Zeitung gesagt. Und wer weiß, womöglich wird sich der eine oder andere später für eines der hochwertigen Geräte mit dem roten Punkt begeistern.