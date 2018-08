Fusionsdruck für Europas Banken nimmt zu

Bankentagung

Die Bankenskyline in Frankfurt am Main. Foto: Fabian Sommer/Illustration

Die Bankenskyline in Frankfurt am Main. Foto: Fabian Sommer/Illustration

Frankfurt/Main (dpa) - Politische Krisen und Fintech-Konkurrenz zwingen Europas Banken zur Bündelung ihrer Stärken. «Es ist ganz klar: Der Konsolidierungsdruck in Europa wird noch erheblich zunehmen», sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing an diesem Mittwoch bei einer Bankentagung in Frankfurt.