Hamburg: Bundesweit erste Dieselfahrverbote treten in Kraft

Ausnahmen für Anwohner

Ein Fahrverbotsschild für Fahrzeuge mit Diesel-Motor bis Euro5 wird an der Zufahrt zur Max-Brauer-Allee in Hamburg aufgehängt. Foto: Daniel Bockwoldt

Hamburg (dpa) - In Hamburg treten heute die bundesweit ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung in Kraft. Die Stadt will damit die Stickoxidbelastung senken. Betroffen sind ältere Diesel, die nicht die Euro-Norm 6 erreichen.