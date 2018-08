Handelskonflikte hinterlassen Spuren bei deutschen Firmen

Das geht aus einer Untersuchung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervor. Das sei der höchste Stand in einem ersten Halbjahr seit 2011, als die Analyse erstmals durchgeführt wurde.

In den ersten sechs Monaten 2017 hatten nur 29 Unternehmen ihre Umsatz- oder Gewinnprognosen kassiert. Zugleich verringerte sich die Zahl der positiven Korrekturen, bei denen die Firmen besser abschneiden wollen als zunächst geplant, von 106 auf 42.

«In den letzten Monaten haben vor allem stark im internationalen Wettbewerb stehende und im Ausland engagierte Unternehmen Probleme bekommen, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen», erläuterte EY-Experte Martin Steinbach. Sie seien besonders betroffen von weltweiten geopolitischen Entwicklungen. «Der Handelskonflikt zwischen den USA und China führt inzwischen zu spürbaren Einbußen für exportorientierte deutsche Unternehmen.»

Die Spirale von gegenseitigen Strafzöllen trifft deutsche Firmen, die in den Ländern produzieren und in das jeweils andere Land exportieren. So senkte beispielsweise der Autobauer Daimler seine Gewinnprognose, weil China in dem Konflikt mit Washington Zusatzzölle auf in den USA gebaute Autos erhebt.

Der Studie zufolge kassierte insgesamt jedes vierte Unternehmen aus der Autoindustrie im ersten Halbjahr seine Prognose. Bei Softwarefirmen, Immobilienkonzernen und Telekommunikationsunternehmen hätten dagegen die positiven Korrekturen überwogen.

Am stärksten fiel der Anstieg - gemessen an der Zahl der Unternehmen im jeweiligen Börsenindex - bei den 30 Dax-Konzernen aus: Fünf der Börsenschwergewichte senkten den Angaben zufolge in der ersten Jahreshälfte ihren Ausblick, im Vorjahreszeitraum war es nur eines gewesen. Investoren reagieren in der Regel verschnupft. Im Durchschnitt sank der Kurs der betroffenen Aktien am Tag der Gewinnwarnung den Angaben zufolge um sieben Prozent.

EY wertete die Angaben von allen 307 Unternehmen aus dem sogenannten Prime Standard aus. Zu dem streng regulierten Segment gehören auch die Börsenindizes Dax, MDax, TecDax und SDax.