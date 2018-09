Handelsstreit bremst Dax zum Wochenbeginn

US-Präsident Donald Trump will nun offenbar Ernst macht mit neuen Sonderzöllen. Trump wolle Importe aus China im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegen, berichtete die «Washington Post».

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab um 0,05 Prozent auf 26.324,87 Zähler leicht nach. Der Technologiewerte- Index TecDax verlor 0,15 Prozent auf 2906,37 Punkte. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 verbuchte zuletzt ein kleines Minus von 0,02 Prozent auf 3343,85 Zähler.

Den Henkel-Aktien machte eine gestrichene Kaufempfehlung zu schaffen - der Kurs gab um 2,7 Prozent nach und lag am Ende des Dax. Linde-Papiere fielen um 2,2 Prozent. Ein Händler verwies auf den Bericht des Mediendienstes MLex, wonach die Wettbewerbsbehörde FTC in den USA womöglich von den Fusionspartnern Linde und Praxair den Verkauf sämtlicher sich überlappender Aktivitäten in den Regionen fordern könnte, die von ihr überprüft werden.

Der Kurs von Infineon fiel um 1,3 Prozent. Er litt unter einer schlechteren Stimmung für die Branche. Papiere des Chipausrüsters Aixtron im TecDax fielen um 2,3 Prozent auf ein Jahrestief. Siltronic-Aktien gaben um 1,3 Prozent nach. Das Unternehmen produziert den Ausgangsstoff für Halbleiter.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,26 Prozent am Vortag auf 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,10 Prozent auf 140,63 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,21 Prozent auf 158,91 Punkte nach. Der Euro stieg auf 1,1674 US-Dollar, nachdem er am Morgan noch mit 1,1618 gehandelt worden war. Am Freitagnachmittag hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,1689 Dollar festgesetzt.