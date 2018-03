Handwerker bauen Umsatz aus

Preiserhöhungen geplant

Am stärksten wuchsen die industrienahen Sparten wie zum Beispiel der Metallbau oder die Feinwerkmechanik, die zusammen um 5,2 Prozent zulegten. Foto: Jan Woitas

Wiesbaden (dpa) - Das Handwerk in Deutschland hat in den meisten Fällen weiterhin goldenen Boden. Die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk sind 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.