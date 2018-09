Kampf gegen Mindestlohn-Betrug: Bundesweite Kontrollen

6000 Fahnder im Einsatz

Razzia gegen Schwarzarbeit auf einer Baustelle in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/Archiv

Razzia gegen Schwarzarbeit auf einer Baustelle in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/Archiv

Berlin (dpa) - Mit rund 6000 Fahndern will der Zoll erstmals in einer bundesweiten Aktion in den kommenden Tagen Mindestlohn-Betrügereien auf die Spur kommen. Wie die Generaldirektion des Zolls am Montag mitteilte, sind die Kontrollen am Dienstag und Mittwoch geplant.