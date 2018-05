Karlsruhe will noch 2018 über Bettensteuern urteilen

Dehoga sieht «Matratzen-Maut»

Ein Zimmermädchen macht in einem Hotel die Betten. Foto: Jan-Philipp Strobel

Karlsruhe (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht will noch in diesem Jahr über die Bettensteuern in Hamburg, Bremen und Freiburg entscheiden. Das teilte das Gericht der Deutschen Presse-Agentur mit.