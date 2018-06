Lebensversicherungen: Kappungen bei Alt-Kunden rechtens

BGH-Urteil

Beim BGH geht es bei der Klage um die Beteiligung an den sogenannten Bewertungsreserven. Foto: Uli Deck

Beim BGH geht es bei der Klage um die Beteiligung an den sogenannten Bewertungsreserven. Foto: Uli Deck

Karlsruhe (dpa) - Lebensversicherer beteiligen ausscheidende Kunden in der historischen Niedrigzinsphase zu Recht in geringerem Umfang an ihren Kursgewinnen aus festverzinslichen Wertpapieranlagen.