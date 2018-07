Nach Strafzöllen der USA startet Peking «Gegenangriff»

Die USA verhängen von heute an Sonderzölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar.

Nach dem Inkrafttreten um Mitternacht Washingtoner Zeit (0600 Uhr MESZ) reagierte China umgehend mit eigenen Zöllen auf US-Waren in ähnlichem Umfang. Mit der gegenseitigen Verhängung von Strafzöllen eskaliert der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften.

Eine weitere Verschärfung des Streits droht schon in einer Woche, wenn US-Präsident Donald Trump über Sonderabgaben von 25 Prozent auf weitere chinesische Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar entscheiden will. Auch droht Trump als Reaktion auf die chinesische Vergeltung damit, Zölle in Höhe von 10 Prozent auf weitere Importe aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu verhängen. Dann wäre die Hälfte aller Ausfuhren aus China in die USA betroffen.