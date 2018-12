Ölländer loten Kürzungen aus

Verhandlungen in Wien

Opec-Hauptquartier in Wien: Das Ölkartell ist zuletzt unter Druck geraten, weil der Ölpreis von Anfang Oktober bis Anfang Dezember von mehr als 85 US-Dollar pro Barrel auf weniger als 60 Dollar abgestürzt ist. Foto: Omar Marques/SOPA via ZUMA Wire

Opec-Hauptquartier in Wien: Das Ölkartell ist zuletzt unter Druck geraten, weil der Ölpreis von Anfang Oktober bis Anfang Dezember von mehr als 85 US-Dollar pro Barrel auf weniger als 60 Dollar abgestürzt ist. Foto: Omar Marques/SOPA via ZUMA Wire

Wien (dpa) - Die Spekulationen an den Ölmärkten gehen in eine neue Runde: Nachdem die im Ölkartell Opec organisierten Länder über die Ergebnisse ihrer Beratungen geschwiegen haben, sind alle Augen auf das Treffen mit den kooperierenden Nicht-Opec-Staaten wie Russland («Opec+») in Wien gerichtet.