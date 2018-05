Pfizer steigert Quartalsgewinn deutlich

Anleger von Umsatz enttäuscht

Die Pfizer-Zentrale in New York. Foto: Justin Lane/EPA

New York (dpa) - Der US-Pharmariese Pfizer hat zu Jahresbeginn besser verdient als erwartet. Der Überschuss legte im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 14 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar (3,0 Mrd Euro) zu, wie der Konzern in New York mitteilte.