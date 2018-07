Piloten beschließen Streik

Bei einer am Montag beendeten Urabstimmung stimmten nun die in Deutschland stationierten Piloten einem Arbeitskampf zu, um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die Zustimmung habe 96 Prozent betragen, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt mit.

Ein genauer Termin für einen ersten Streik wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die VC will aus Rücksicht auf die Passagiere 24 Stunden zuvor darauf hinweisen. (dpa)