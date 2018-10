Politische Risiken drücken den Dax - Kursrutsch bei Bayer

Am Nachmittag fiel das Börsenbarometer um 1,76 Prozent auf 11.321,99 Punkte - und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember 2016. Die Hoffnungen auf eine Stabilisierung haben sich als Strohfeuer erwiesen.

«Der Ausverkauf am Aktienmarkt geht weiter», titelte die Landesbank Baden-Württemberg in einem Kommentar. Laut Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG sorgt der Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel an den Finanzmärkten weiter für Nervosität. Wie ein Damoklesschwert schweben außerdem die Brexit-Verhandlungen, der Fall Jamal Khashoggi und der chinesisch-amerikanische Handelskonflikt über den Börsen.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax verlor 1,89 Prozent auf 23.583,98 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 1 Prozent auf 3158,36 Zähler bergab.

Ein großer Teil der Kursverluste des Dax ging auf einen Kursrutsch des Index-Schwergewichts Bayer zurück. Die Entscheidung einer US-Richterin, den Schadenersatz im Glyphosat-Prozess gegen Monsanto nur zu senken, statt den Prozess neu aufzurollen, enttäuschte die Anleger. Sie fürchten unwägbare Milliardenrisiken durch Glyphosat-Prozesse in den USA. Die Aktien des Chemie- und Pharmakonzerns sackten um mehr als 11 Prozent ab - auf den tiefsten Stand seit November 2012.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,30 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozent auf 140,77 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,21 Prozent auf 159,62 Punkte zu. Der Kurs des Euro blieb unter der Marke von 1,15 Dollar. Zuletzt wurden 1,1468 Dollar für einen Euro gezahlt. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Vortag auf 1,1494 Dollar festgesetzt.