Schaeffler hat nach Gewinneinbruch Kosten im Blick

Autozulieferer

Fahnen mit dem Logo-Schriftzug der Schaeffler AG wehen am Rande der Hauptversammlung des Unternehmens. Foto: Daniel Karmann/Illustration

Herzogenaurach (dpa) - Der Zulieferer Schaeffler will nach einem Gewinneinbruch und gesenkten Prognosen stärker auf die Kosten achten. «Was jetzt zählt, ist Kosten- und Kapitaldisziplin», sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch in Herzogenaurach.