Sektkellerei Henkell übernimmt Mehrheit an Freixenet

Weltmarktführer angepeilt

Die Henkell & Co.-Gruppe will mit dem Kauf von Freixenet zum «weltweit führenden Anbieter in der Schaumwein-Branche» werden. Foto: Andreas Arnold

Wiesbaden (dpa) - Die Sektkellerei Henkell übernimmt die Mehrheit am spanischen Cava-Produzenten Freixenet und will mit diesem den «weltweit führenden Anbieter in der Schaumwein-Branche» bilden.