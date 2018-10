Sexuelle Belästigung: Google entlässt 48 Mitarbeiter

Vertuschungsvorwürfe

Das Logo von Google an der Fassade des

Mountain View (dpa) - Wegen Vorwürfen sexueller Belästigung hat Google in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter gefeuert. Darunter seien 13 Führungskräfte, wie Vorstandschef Sundar Pichai in einem Rundschreiben an die Belegschaft erklärte.