Sorgen über Handelskrieg belasten Dax

Nach der Ruhe der vergangenen Tage legte die US-Regierung eine weitere Liste mit möglichen Strafzöllen gegen China vor, was am Mittwochmorgen bereits die Börsen in Asien belastete. Hierzulande gab der Dax zuletzt um 1,29 Prozent auf 12.446,57 Punkte nach.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor kurz nach dem Handelsstart 0,96 Prozent auf 26.116,55 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,88 Prozent auf 2785,05 Zähler ein. Mit einem Minus von 1,06 Prozent auf 3436,36 Punkte zeigte sich zudem der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schwach.

«Die Trump-Administration lässt es eindeutig auf einen Handelskrieg ankommen», meinte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Nach den neuen Ankündigungen des US-Präsidenten dürften Investoren nun auf die Reaktion aus Peking warten. Abgesehen vom Zollkonflikt richteten sich die Blicke auch auf den Nato-Gipfel in Brüssel. Dort drohte ein heftiger Streit zwischen Trump und den Bündnispartnern um die Verteidigungsausgaben.

Unter den Einzelwerten waren die Anteile von Thyssenkrupp Schlusslicht mit minus 2,6 Prozent. Im MDax gaben Salzgitter-Aktien und im SDax die Papiere von Klöckner & Co um mehr als 1 Prozent nach. Wie in ganz Europa litten sie besonders unter den Sorgen über einen aufflammenden Handelskrieg.

Dagegen rückten die Bedenken rund um Bayer und die frisch zugekaufte Tochter Monsanto in den Hintergrund. Die Bayer-Papiere gaben um 1 Prozent nach. In den USA drohen dem Saatgut- und Pflanzenschutzmittel-Hersteller zahlreiche Klagen wegen möglicher Krebsrisiken durch den Unkrautvernichter Glyphosat.

In der zweiten Reihe standen das IT-Unternehmen Bechtle und Jenoptik im Fokus. Bechtle will den französischen Wettbewerber Inmac Wstore übernehmen und hat bereits eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Es wäre die größte Akquisition in Unternehmensgeschichte. Der Aktienkurs stieg um 2,4 Prozent.

Der Technologiekonzern Jenoptik hob nach einer Übernahme in Kanada und dank einer guten Nachfrage sein Umsatzziel für 2018 an. Die Papiere nahmen die TecDax-Spitze mit plus 3,8 Prozent ein.