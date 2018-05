Tempomat-Problem: Fiat Chrysler ruft Millionen Autos zurück

US-Fahrzeuge erhalten Upgrade

Die Zentrale von Fiat Chrysler in Auburn Hills, USA. Foto: Rena Laverty/EPA Files

Auburn Hills (dpa) - Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler ruft in den USA 4,8 Millionen Fahrzeuge zurück. Grund sind mögliche Probleme mit dem Tempomat, wie das Unternehmen in Auburn Hills mitteilte. Es ist eine der größten Rückruf-Aktionen, die in den USA bislang veranlasst wurden.