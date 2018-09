Thyssenkrupp plant Aufspaltung in zwei Unternehmen

Weg aus der Krise?

Thyssenkrupp soll in die beiden Unternehmen «Thyssenkrupp Materials AG» und «Thyssenkrupp Industrials AG» aufgespalten werden. Foto: Rolf Vennenbernd

Essen (dpa) - Nach einer monatelangen Führungskrise wird der Essener Thyssenkrupp-Konzern grundlegend umgebaut und dabei in zwei eigenständige Unternehmen aufgespalten. Dies kündigte die Führung am Donnerstag an.