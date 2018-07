US-Automarkt im Juni gut in Schwung

VW dank SUVs im Aufwind

Die Schaufenster eines Volkswagen-Händlers in Boston. Foto: Adam Glanzman

Herndon/Detroit (dpa) - Volkswagen hat seinen Absatz in den USA im vergangenen Monat dank hoher Nachfrage nach SUVs weiter gesteigert. Mit 28.941 Neuwagen wurden 5,7 Prozent mehr verkauft als ein Jahr zuvor, wie VW am US-Sitz in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte.