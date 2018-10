Verluste in USA und Asien belasten Dax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Verluste an den Aktienmärkten in den USA und Asien haben am Donnerstagmorgen auch den Dax belastet.