Wenig Bewegung im Dax

Der Dax, der am Vortag zeitweise noch klar über 12.700 Punkten notiert hatte, gab in der ersten Handelsstunde um 0,06 Prozent auf 12.640,85 Punkte nach. Damit bleibt der Leitindex wie schon in den vergangenen Wochen zwischen den Marken von etwa 12.500 und 12.900 Zählern gefangen.

Die jüngsten Kursgewinne im Dax seien von fallenden Umsätzen begleitet gewesen, was ein negatives Zeichen sei, meinte Christoph Geyer, charttechnischer Analyst bei der Commerzbank. Es könnte zu einer Stimmungsabkühlung kommen. Zudem bleibt der internationale Handelsstreit Thema. Vom 23. August an werden die USA weitere Strafzölle auf chinesische Waren erheben.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen zeigte sich ebenfalls kaum verändert mit minus 0,07 Prozent auf 26 770,23 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,24 Prozent auf 2934,74 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte prozentual fast unverändert bei 3504,58 Punkten.

Aktien des Rückversicherers Munich Re sackten als Schlusslicht im Leitindex zuletzt um 3,4 Prozent ab. Sowohl die Bruttoprämien als auch die Nettoprämien verfehlten die Erwartungen des Marktes recht deutlich. Anteile des Energiekonzerns Eon waren zuletzt mit minus 1,1 Prozent der zweitschwächste Wert.

An der MDax-Spitze etablierten sich die Papiere von Brenntag mit einem Aufschlag von 3,8 Prozent. Dank einer starken Nachfrage in Europa und Asien verdiente der Konzern im zweiten Quartal deutlich mehr. Auch die Geschäfte in Nordamerika liefen deutlich besser, allerdings zehrten dort die ungünstigen Wechselkurse die Zuwächse fast komplett auf.

Nicht gerade zuversichtlich waren die Anleger für Fraport. Mit einem Minus von 4,1 Prozent reagierten sie enttäuscht auf die aktuellen Geschäftszahlen des Flughafenbetreibers.

Im SDax setzten die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson nach ihrem Vortagesgewinn von plus 9 Prozent ihren starken Lauf fort. Sie gewannen fast viereinhalb Prozent.