Weniger  Öl kostet  mehr Geld

Für Autofahrer und Verbraucher weiterer Öl-Endprodukte dürfte es aufgrund der geringeren Menge des Rohstoffs daher teurer werden. Wie der iranische Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh am Freitag in Wien sagte, wollen die 25 kooperierenden Staaten künftig 1,2 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag weniger fördern. Seit Anfang Oktober ist der Ölpreis um fast 30 Prozent gesunken. Schon die ersten Gerüchte über eine Einigung der „Opec+“ sorgten aber für einen deutlichen Anstieg. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Freitagnachmittag 63,04 US-Dollar – 2,98 Dollar mehr als am Donnerstag. (dpa)