"Wir sparen viel, aber falsch"

Wer 2010 sein Barvermögen aufs Sparbuch gelegt hat, erzielte bis 2017 einen Gewinn von höchstens 10 Prozent – weniger als die Inflation. Besser ist dran, wer zum selben Zeitpunkt in Wohnimmobilien oder Aktien investiert hat: In beiden Fällen liegt der Wertzuwachs bei rund 60 Prozent, zitiert der Chefvolkswirt der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), Ralf-Joachim Götz, gängige Statistiken. Das ist allerdings sogar konservativ gerechnet: Bezieht man etwa bei den Aktien die sogenannte Performance ein (dabei sind die Gewinne durch Dividenden eingerechnet), kommt man in den sieben Jahren auf einen Wertzuwachs von fast 90 Prozent. Zum Vergleich: Der Wertzuwachs von Gold in Euro lag in diesem Zeitraum bei nur 2,5 Prozent.

Trotz des kontinuierlichen Wertzuwachses über längere Zeiträume investieren die wenigsten Deutschen, nämlich nur gut 20 Prozent, in Aktien, Anleihen und Fonds. Knapp 40 Prozent der Bundesbürger halten ihr Finanzvermögen als Bargeld oder stecken es in Einlagen auf Konten bei Geldinstituten, ebenfalls knapp 40 Prozent haben es in Versicherungen und Pensionseinrichtungen angelegt.

„Der Staat schützt die Verbraucher vor der Bildung von Vermögen“

„Aktienkurse sind keine Einbahnstraße“, schränkt DVAG-Mann Götz die Erwartungshaltung zwar etwas ein. Man dürfe sich aber auch nicht nervös machen lassen, wenn – wie zurzeit – die Kurse nicht Tag um Tag nach oben wiesen. „Börsenkurse atmen“, sagt Götz dieser Zeitung bei einem Gespräch im Wetzlarer Pressehaus. Soll heißen: Die Kurse gehen rauf und runter. Aber, so Götz: „Der Börsencrash bleibt aus.“ Und das trotz allmorgendlicher Tweets von US-Präsident Donald Trump, der für kurzfristige Anleger zum Alptraum geworden ist. „Die Menschen haben gerne Sicherheit“, sagt Finanzfachmann Götz – Trump verbreite das Gegenteil.

Dennoch sieht der DVAG-Direktor vor allem langfristig keine Alternative zum Aktienmarkt, wenn es um hohe Gewinne geht. Dabei müsse man den Kursgewinn und die Dividendenzahlung gemeinsam betrachten. Wichtig seien eine breite internationale Streuung des Aktienpaketes und der richtige Einstiegszeitpunkt.

Bei der Vermögensverteilung wird häufig kritisiert, dass die Schere zugunsten hoher Vermögen auseinandergehe. Tatsächlich legen Reiche ihr Geld eher in Aktien an, wodurch ihr Vermögen stärker steigt als das der Besitzer von Sparbüchern. Die Entwicklung wird dadurch verstärkt, dass sich die Beratung von Anlegern mit wenig Vermögen aufgrund des durch staatliche Regulierung gestiegenen Zeitaufwandes immer weniger rechnet. Die Folge: Es gibt immer weniger Berater. „Der Staat schützt also die Verbraucher vor der Bildung von Vermögen“, sagt Götz dazu.

Dabei sind die Deutschen keineswegs arm. 6 Billionen Euro beträgt das Gesamtvermögen der privaten Haushalte, allein 2017 kamen 200 Milliarden Euro dazu. Doch nur ein geringer Teil fließt in Anlagen mit hohen Renditen. „Wir sparen viel, aber falsch“, sagt Götz.

Wer auf stark steigende Zinsen hofft, könnte enttäuscht werden. Frühestens 2019 rechnen Finanzexperten mit einem moderaten Anstieg. „Höchstens 2 bis 3 Prozent“ für eine Bundesanleihe hält Götz langfristig für möglich.

Die DVAG

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist mit rund sechs Millionen Kunden Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Die Firmenzentrale befindet sich in Frankfurt, Sitz der Holding ist Marburg – in direkter Nähe zum dortigen Schulungs- und Kongresszentrum der DVAG. In Mittelhessen hat das Unternehmen rund 70 000 Kunden, die von 150 hauptberuflichen Beratern betreut werden. Laut DVAG-Chefvolkswirt Ralf-Joachim Götz ist in Mittelhessen die Nachfrage nach Aktien, Fonds und Immobilien höher als im bundesweiten Durchschnitt. (mkl)