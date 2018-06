Zaghafte Dax-Erholung nach zwei schwachen Tagen

Noch am vergangenen Freitag war das Barometer in der Spitze bis auf 13.170 Punkte gestiegen, in dieser Woche aber im Zuge des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China zeitweise unter die Marke von 12.600 Punkten gerutscht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte im frühen Mittwochshandel um 0,48 Prozent auf 26.574,61 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,27 Prozent auf 2836,53 Punkte. Beim EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand ein Plus von 0,46 Prozent auf 3451,10 Punkten auf der Kurstafel.

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor bekundete Interesse am Touchscreen-Hersteller Synaptics. Die Bücher des US-Unternehmens sollen nun geprüft und detaillierte Gespräche geführt werden. Mit dem möglichen Kauf soll das Wachstum im Bereich der Internet-der-Dinge gestärkt werden. Synaptics sei für Dialog eine Chance, die Abhängigkeit vom Kunden Apple zu reduzieren, sagte ein Händler. Die Dialog-Papiere legten um 2,6 Prozent zu.

SAP gewannen weit vorne im Dax 0,7 Prozent auf 102,44 Euro. Am Vorabend hatte der US-Konkurrent Oracle Quartalszahlen vorgelegt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen, beim Ausblick aber enttäuscht. Die Aktien des deutschen Software-Konzerns hatten erst vor wenigen Tagen mit 105,28 Euro ein Rekordhoch erreicht.

Nach den jüngsten Geschäftszahlen des US-Paketdienstes FedEx notierten die Aktien der Deutschen Post kaum verändert. Der US-Rivale hatte besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Anleger sorgten sich bei Logistikern derzeit aber mehr um mögliche Folgen der weltweiten Handelsspannungen für die Geschäftsentwickung, sagte ein Börsianer. Die Deutsche Post hatte die Anleger vor einigen Tagen mit einer Gewinnwarnung ernüchtert, worauf die Aktien stark nachgegeben hatten.

Der Elektronikhändler Media-Saturn ist sein verlustreiches Russland-Geschäft losgeworden. Der bereits Ende vergangener Woche angekündigte Verkauf an den russischen Konzern Safmar sei jetzt besiegelt worden. Zudem sollen zur Finanzierung der Transaktion neue Aktien ausgegeben werden. Dies hatte den Kurs der Aktie des Mutterkonzerns Ceconomy am Dienstag um rund 13 Prozent gedrückt. Am Mittwoch gewannen die Ceconomy-Anteile als bester MDax-Wert 2,4 Prozent.

Im Dax setzten sich die Aktien des Chemiekonzerns Covestro mit plus 0,9 Prozent an die Spitze. Am Index-Ende verloren die Anteile des Autozulieferers Continental 0,4 Prozent.