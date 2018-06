45-minütiges Gespräch: Trainer Gareca als Motivator aktiv

Bevor sein Team in Moskau den Platz betrat, sprach der 60-Jahre alte Argentinier 45 Minuten mit seinen Spielern, die in der ersten WM-Partie ihres Landes nach 36 Jahren am Samstag sehr unglücklich 0:1 gegen Dänemark verloren hatten.

Für Peru kann es am Donnerstag gegen Frankreich in Jekaterinburg schon um Alles oder Nichts gehen. Um die Mannschaft aufzulockern, hatte der Coach den Spielern am Sonntag auch den Besuch ihrer Angehörigen erlaubt.

Der dritte Sonntag im Juni ist in Peru wie in anderen Ländern Lateinamerikas Vatertag. Die Spieler durften daher mit Eltern, Kindern, Ehefrauen und Freundinnen zu Abend essen.