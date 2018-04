Adam Sandler in Scorsese-Projekt «Uncut Gems»

Über den Inhalt von «Uncut Gems» ist wenig bekannt. Der Film soll im sogenannten Diamantenbezirk New Yorks spielen, einem der größten Umschlagplätze im illegalen Diamantenhandel innerhalb der USA. Übersetzt bedeutet der Titel etwa «Ungeschliffene Juwelen». Sandler war zuletzt in der Tragikomödie «The Meyerowitz Stories» an der Seite von Ben Stiller und Dustin Hoffman zu sehen.